ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ: 7,579 ಅನರ್ಹ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಪತ್ತೆ

ಶೇ 76ರಷ್ಟು ಅನರ್ಹ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಬಾಕಿ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:56 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:56 IST
Yadgir

