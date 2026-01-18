ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕಿಯೂ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಆಗಬಾರದು

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪರಿಶೀಲನಾ‌‌ ಸಭೆ; ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ರಾಹುಲ್ ಪಾಂಡ್ವೆ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 5:30 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 5:30 IST
yadagiri

