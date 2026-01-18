ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ಯಾದಗಿರಿ: ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಳು ಕಟ್ಟದ ಸಜ್ಜೆ ತೆನೆ

ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ; ರೈತರಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತದ ಆತಂಕ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 5:24 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 5:24 IST
ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಳು ಕಟ್ಟದ ಸಜ್ಜೆ ತೆನೆಗಳು
ಕಳಪೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು
ಮಹಿಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೈತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
yadagiri

