ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
Homedistrictyadagiri
ಯಾದಗಿರಿ: ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮದರಂಗಿ ರಂಗು

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆ: ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ರಂಗೋಲಿ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 8:08 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 8:08 IST
ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯು ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಲೋಹ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಚಿತ್ರ
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

