ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ: ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಜಾಮ್; ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ

ಅಶೋಕ ಸಾಲವಾಡಗಿ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:38 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:38 IST
ಸುರಪುರದ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ಸುರಪುರದ ಗಾಂಧಿವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್
