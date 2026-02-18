ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಂದೆ ನಿಧನ: ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ತಂದೆ ಸುನಿಲ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಂದೆ ಸಾವಿಗೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿರುವ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ. ಕಠಿಣತೆಯಿಲ್ಲದ ಶಿಸ್ತು, ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿ ಅವರದಾಗಿತ್ತು. ಜೀವನ ಅವರನ್ನು ಅತೀವವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗಲೂ ಅವರು ಎದೆಗುಂದಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು, ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ಆಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ವು ಶಾಂತಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುವವರೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅವರನ್ನು ವೀಲ್ಚೇರ್ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗಲೂ, ಅವರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಚಲವಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಪ್ಪಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೇ ನನಗೆ ಆಸ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಚಲವಾದ ನಿಲುವು ಇಂದಿಗೂ ಈ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಂದು ನಾನೇನಾಗಿದ್ದೇನೋ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಲವ್ ಯು ಡ್ಯಾಡ್ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದಾಗ್ಯೂ ಸುನಿಲ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>