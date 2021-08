ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೆಳೆಯರ ದಿನ: ಸಿನಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ

ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್‌ 1) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೆಳೆಯರ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಗೆಳೆಯರು ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿನಿ ಜಗತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿರಿಯ ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್‌, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನಿ, ನಟ ಶರಣ್‌, ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್‌ , ನಟಿಯರಾದ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್‌, ಐಂದ್ರಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗೂಡಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಾಗು ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿಜಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸ್ನೇಹದಿನದ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು!

ಸುಮ್ಮನೆ ಚಟಕ್ಕೆಸಿಗುವ ಮಾತಾಡಿಸುವ ನಗುವವ timepass ಸ್ನೇಹಿತ!

ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗಾಗಿ ಬಾಳುವವನೆ ನಿಜಸ್ನೇಹಿತ!

Few are friends more than that is just crowd!

Select good friends🙏 pic.twitter.com/46AulgCT52

