ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಗಂಗೂಲಿ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ:ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ತಾರಾಗಣದ ವಿವರ

ಮುಂಬೈ: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೌರವ್‌ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ‘ಲುವ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್’ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

Cricket has been my life, it gave confidence and ability to walk forward with my head held high, a journey to be cherished.

Thrilled that Luv Films will produce a biopic on my journey and bring it to life for the big screen 🏏🎥@LuvFilms @luv_ranjan @gargankur @DasSanjay1812

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) September 9, 2021