Dance ನೋಡಿ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ‘ಮಾಯಾಬಜಾರ್‌‘ ನೃತ್ಯದ ಕಮಾಲ್‌

ನಟ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣದ ‘ಮಾಯಾಬಜಾರ್‌’ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್‌ ಹಾಡಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸಾತ್ ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫಿ ತಂಡ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೊ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪುನೀತ್‌ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರುವ ಅಪ್ಪು, ‘ಈ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು; ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್‌ 6ರಂದು ಮಾಯಾಬಜಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದು ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

#Mayabazar2016 Title Song by SAATH Choreography Minneapolis USA 👏 Loved it 👍🏽 We are releasing #Mayabazar2016 in USA on 6th March pic.twitter.com/JoRSD2lY2G