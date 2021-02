ನಟ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು 45 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೃಜನ್‌ ಲೋಕೇಶ್‌, ಸಾಗರ್‌ ಮತ್ತಿತರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖರು ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

45 ಇಯರ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಕಿಂಗ್‌ ಅಪ್ಪು ದರ್ಬಾರ್‌ ಎಂಬ ಬರಹವುಳ್ಳ ಪೋಸ್ಟರ್‌ನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

1980ರಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಪುನೀತ್‌ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 28 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವರತ್ನ, ಜೇಮ್ಸ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕರಾಗಿಯೂ ಅವರು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

Onces it is a KING Always KING...

He is Ruling The Kingdom Of KFI

Here it is Dialogue Of Ruling watch it 👉 https://t.co/VJ9NFLmJx8#KingAppu#PuneethRajkumar#45YearsOfKingAPPUDarbar #45YearsOfKingAPPUDarbar #Yuvarathnaa pic.twitter.com/DoUfxDSSLE

— 𝐏𝐑𝐊 & 𝐒𝐑𝐊 𝐅𝐂 ®™ (@PrksrkTweets) February 27, 2021