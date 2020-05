ರವಿಚಂದ್ರನ್‌ @59: ಕನಸುಗಳ ಸಾಹುಕಾರನಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಂದನವನದ ಕನಸುಗಾರ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿರಾಗಿರುವ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು (ಮೇ 30) 65ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ.

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸಂಕಷ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್‌ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸೇರುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

59ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ರವಿಮಾಮನಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

Proud to have be in the same fraternity and witness ur huge contribution towards its growth Anna.

U have been and wil always be an inspiration.

Wishing you Happiness & Health.

Happy returns 🤗🤗🥂#HappyReturnsCrazyStar pic.twitter.com/RnWSrOOkwN

