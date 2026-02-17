ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Kannada Movie: ಶಂಕರಾಭರಣ ಏರಿದ ಶೈನ್

ಭಿಲಾಷ್ ಪಿ.ಎಸ್‌.
ಅಭಿಲಾಷ್ ಪಿ.ಎಸ್‌.
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ.
–ಶೈನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಟ  
kannada Movieskannada movieShine Shetty

