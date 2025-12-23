ನಟಿಯರ ಉಡುಗೆ–ತೊಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡಲು ಹೋದ ನಟನಿಗೆ ಜಾಡಿಸಿದ ಮಹಿಳಾಮಣಿಗಳು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಸಿನಿಮಾ, ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿಯರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ತೆಲುಗಿನ ಶಿವಾಜಿ ಎನ್ನುವ ನಟ ಮಹಿಳಾಮಣಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶಿವಾಜಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ‘ದಂಡೋರಾ’ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನಟಿಯರಿಗೆ ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡಲು ಫಜೀತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಟಿಯರು ಮೈ ಕಾಣುವ ತರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬಾರದು. ಹಾಗೇ ಹಾಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮಗಳ ತಲೆ ಕೆಡುತ್ತವೆ. ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಸೀರೆ ಉಡಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶಿವಾಜಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಅನೇಕ ನಟ–ನಟಿಯರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾನು ಬಳಸಿದ ಪದಗಳು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶಿವಾಜಿ ಅವರು ಕೆಲ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>