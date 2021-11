ಬೆಂಗಳೂರು: ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಲೈಗರ್’ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ದಂತಕಥೆ ಮೈಕ್ ಟೈಸನ್ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಲೈಗರ್, ಕೊನೆ ಹಂತದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದೆ.

ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಮೈಕ್ ಟೈಸನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಿರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟೈಸನ್ ಪಾಲಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಲೈಗರ್ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮೈಕ್ ಟೈಸನ್ ಕಂಡು ಪುಳಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, ನಟಿ ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ, ನಟಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಚಾರ್ಮಿ ಕೌರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರು ಟೈಸನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಟೈಸನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಸ್ಮರಣೀಯ. ಆದರೆ, ಈ ಕ್ಷಣ ಟೈಸನ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವಿಷ್ಮರಣೀಯ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

In between shoot and punches, the #Liger team along with @MikeTyson is all fun and smiles!😄

________________@TheDeverakonda @ananyapandayy @karanjohar #PuriJagannadh @Charmmeofficial @apoorvamehta18 @RonitBoseRoy @meramyakrishnan #Vish @PuriConnects pic.twitter.com/1vxNmxD8Oj

— Dharma Productions (@DharmaMovies) November 17, 2021