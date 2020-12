‘ವಿರಾಟಪರ್ವಂ’ ಟೀಸರ್: ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕ ರವಿ ಅಣ್ಣಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಣಾ

ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಇಂದು 36ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಮುಂದಿನ ‘ವಿರಾಟಪರ್ವಂ’ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ. ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಂಗೆಗೆ ಹೊರಟ ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಣಾ. ‘ಕಾಂತ್ರಿಯು ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯೆ’ ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್‌ಲೈನ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ‘ವಿರಾಟಪರ್ವಂನ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ರಾವಣ್ಣನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಣಾ.

Presenting to you Comrade 'Ravanna' from #ViraataParvam.

Here's the first glimpse 🔥

👉 https://t.co/iPsmyk7nDM

Thank you guys for this!!@Sai_Pallavi92 @nanditadas @venuudugulafilm @dancinemaniac #Priyamani @Naveenc212 @SLVCinemasOffl @SureshProdns.

— Rana Daggubati (@RanaDaggubati) December 14, 2020