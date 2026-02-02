ಸೋಮವಾರ, 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
‘ವಲವಾರ’ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ: ಸ್ವಚ್ಛ, ಮುದವಾದ ಕಥೆ

ಅಭಿಲಾಷ್ ಪಿ.ಎಸ್‌.
Published : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:21 IST
Last Updated : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:21 IST
ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ : ವಲವಾರ (ಕನ್ನಡ)
ನಿರ್ದೇಶಕ:ಸುತನ್‌ ಗೌಡ | ನಿರ್ಮಾಣ: ಜೆ.ಗಿರಿಧರ್‌ ಹಾಗೂ ಅನಿರುದ್ಧ್‌ ಗೌತಮ್‌ 
ಪಾತ್ರವರ್ಗ:ವೇದಿಕ್‌ ಕೌಶಲ್‌, ಶಯನ್‌, ಮಾಲತೇಶ್‌, ಹರ್ಷಿತಾ ಗೌಡ, ಅಭಯ್‌ ಮತ್ತಿತರರು. 
Sandalwoodkannada Movieskannada movieKannada Film IndustryKannada Movie Review

