Fact Check: ಕುಣಿಯುವ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ದಲಿತ ಬಾಲಕನದಲ್ಲ

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜಾಲೋರ್‌ನ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ನೀರು ಕುಡಿದನೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಮೇಘವಾಲ್‌ನ ಹತ್ಯೆ ಘಟನೆಯು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಖಂಡನೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ, "ಈ ಪುಟಾಣಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇಂಥವನನ್ನು ಕೊಂದರಲ್ಲಾ ಪಾಪಿಗಳು" ಎಂಬರ್ಥದ ಅಡಿಬರಹದೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಿಂದೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಓದಿದವರು, "ಎಂಥಾ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು, ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ" ಎಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೊದ ಅಸಲೀಯತ್ತೇನು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಚ್ ಚೆಕ್ ನಡೆಸಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಡಿಯೊ, ಮೃತ ಬಾಲಕ ಇಂದ್ರಕುಮಾರ್‌ನದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹರೀಶ್ ಭೀಲ್ ಎಂಬಾತನದು ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

ಕ್ಲೇಮ್ ಏನು?

ಹಲವಾರು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರು ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ.ಖುಷ್ ನವಾಜ್ ಎಂಬವರು ಮಾಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ: "ಇಂದ್ರನ ಕೆಲವೊಂದು ನೆನಪುಗಳು. ಈ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಎಂಥಾ ಮುಗ್ಧತೆಯಿದೆ. ಈ ಬಾಲಕ ಬಾಯಾರಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಕೊಲೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಈ ಮುಗ್ಧ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ ನಂಬುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅವನಿಗೆ ಶತ ಶತ ನಮನಗಳು.".



ರಾಹುಲ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಹಾಗೂ ಮುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಚೋಪ್ರಾ ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರೂ ಇದೇ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಇದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಂಗ್ ಎಂಬ ಪುಟದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಇದೆ.

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Jalore, Rajasthan | An old video of 9-year-old Dalit student Meghwal dancing in the classroom is going viral on social media.#Rajasthan #JaloreNews #Jalore #InderMeghwal #Report1bharat pic.twitter.com/Tv8WAzBFIE

— Report1BharatEnglish (@Report1BharatEn) August 14, 2022