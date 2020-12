ಬೀದಿಬದಿ ಖಾದ್ಯ ‘ಸ್ವಿಗ್ಗಿ’ಯಲ್ಲಿ!

ನವದೆಹಲಿ: ರುಚಿ ರುಚಿ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ರೆಸ್ಟಾರೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ‘ಸ್ವಿಗ್ಗಿ’ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬೀದಿಬದಿ ಆಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 125 ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ನಿಧಿ (ಪಿಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ) ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಂಪನಿ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು 36 ಸಾವಿರ ಬೀದಿಬದಿ ಆಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲಿದೆ. ತನ್ನ ಮೂಲಕವೇ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

Good news! Swiggy will be delivering food from 36k Street Vendors in 125 cities all over India, thanks to the @pmsvanidhi scheme. Swiggy is now delivering Street food in Delhi NCR, Indore, Varanasi, Ahmedabad, Chennai and coming soon to more cities! pic.twitter.com/UPMojFcHId

— Swiggy (@swiggy_in) December 10, 2020