ಯುವಕರೇ ಧೂಮಪಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ: ಹೊರಬರಲು ಮಾರ್ಗೋಪಾಯವೇನು?

<p>ವ್ಯಸನವೆಂಬುದು ತಾನಗಿಯೇ ಬರುವುದಲ್ಲ, ನಾವಾಗಿಯೇ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಧೂಮಪಾನ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ವ್ಯಸನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಈ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. </p><p>ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ, ಇದು ಹೊಸ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಧೂಮಪಾನ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?</strong> </p><ul><li><p><strong>ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಕ ಎಂಬ ತಪ್ಪಾದ ಭಾವನೆ:</strong> ನಿಕೋಟಿನ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. </p></li><li><p><strong>ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವ:</strong> ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪಿನ ಒತ್ತಾಯ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. </p></li></ul><p><strong>ಧೂಮಪಾನ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳು:</strong> </p><ul><li><p><strong>ಸ್ವ-ಅರಿವು:</strong> ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು, ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲೇಖನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಿ. </p></li><li><p><strong>ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಿ :</strong> ಅಂದರೆ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದೆ ತಡವಾಗಿಸಿ. ಅಥವಾ ನೆನಪಾದಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. </p></li><li><p><strong>ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ:</strong> ಒಂದೇ ಭಾರಿಗೆ ಧೂಮಪಾನ ಬೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.</p></li><li><p><strong>ಬೆಂಬಲ ಮುಖ್ಯ:</strong> ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರಿಂದಲೂ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮದ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಗಳ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.</p></li><li><p><strong>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ:</strong> ವೈದ್ಯರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು. </p></li><li><p><strong>ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:</strong> ವ್ಯಾಯಾಮ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ಹೊಸ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.</p></li></ul>