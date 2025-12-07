ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಲಭಿಸುವುದು..
Published 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
ಮೇಷ
ಬಹುದಿನದಿಂದ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೈಗೂಡಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲ ಲಭಿಸಲಿದೆ.
ವೃಷಭ
ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಾನದ ಜನರು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕಡಿಮೆ ಅಗುವುದು. ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಲಭಿಸುವುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಔಷಧಿ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಒಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಿದ ಅವಘಡವು ನಿಜವಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು.
ಸಿಂಹ
ಅಳಿಯನ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಹೊಸ ನಿವೇಶನವನ್ನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಸಂಶಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆಯುವಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಪುರುಷ –ಸ್ತ್ರೀಯರ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಿರಿ. ಮುಕ್ತ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಆಡುವ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಗುಪ್ತ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ತುಲಾ
ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶುರುವಾದ ವಾದ– ಪ್ರತಿವಾದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ, ಸಂಸಾರವನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಬಿಡದಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. ವಿದ್ವಾನ್ಗಳ ಎದುರು ಮಾತನಾಡುವ ಬದಲು ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಧನು
ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮೀರಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತದೆ. ವರಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉದ್ಯಮದವರು ಲಾಭ ಹೊಂದಲಿದ್ದೀರಿ.
ಮಕರ
ರಾಜಕಾರಣದ ರಹಸ್ಯ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ತಾಯಿಯಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಸಂತಸದ ದಿನಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಿರಿ.
ಕುಂಭ
ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು ಸಹ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದೊದಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಯಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳು ಅಗತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.
ಮೀನ
ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಶುಭ್ರವಾದಂತಹ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರವಾಗಿರಲಿ.