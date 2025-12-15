ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:30 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:52
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:05
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 : 10-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಮೂಲ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸಧನು
