ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 0:06 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 0:06 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
07-01
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-24
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-30 -09-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ26 ಜನವರಿ 2026 ಸೋಮವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಅಶ್ವಿನಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಮಕರ
