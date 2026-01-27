ಮಂಗಳವಾರ, 27 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehoroscopepanchanga
ADVERTISEMENT

ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಮಂಗಳವಾರ, 27 ಜನವರಿ 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಜನವರಿ 2026, 0:37 IST
Last Updated : 27 ಜನವರಿ 2026, 0:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಮಂಗಳವಾರ, 27 ಜನವರಿ 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
07-01
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-25
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03-00 - 04-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ27 ಜನವರಿ 2026 ಮಂಗಳವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಭರಣಿ
  • ಸಂವತ್ಸರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಮಕರ
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT