ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 0:22 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 0:22 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
07-01
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-27
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 - 10-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ31 ಜನವರಿ 2026 ಶನಿವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಪುನರ್ವಸು
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಮಕರ
