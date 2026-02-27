ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ ‌2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-51
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-35
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 - 12-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ ‌2026
  • ನಕ್ಷತ್ರಆರ್ದ್ರಾ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಕುಂಭ
