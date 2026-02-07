ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 7, ಶನಿವಾರ

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:29 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:29 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:59
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:30
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:00 – 10:30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 7, ಶನಿವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಚಿತ್ತಾ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಮಕರ
