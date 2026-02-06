<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ</strong>: ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿರುವ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಟ್ ತಂಡ, ಈಡನ್ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ‘ಸಿ’ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಭದ್ರತೆಯ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಹೊರಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾರ ಇರುವಾಗ, ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಎದುರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಇದೆ. </p>.<p>‘ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಮರುಕವಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವರು ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ’ ಎಂದು ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 77 ಟಿ20 ಮತ್ತು 82 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಅನುಭವಿ.</p>.<p>ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2022ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ಈ ತಂಡ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 42 ರನ್ಗಳಿಂದ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತ್ತು. 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಆಘಾತ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದು ತಂಡದ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೂಲದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಟಾಮ್ ಬ್ರೂಸ್, ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಸಂಜಾತ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜೈನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಗಾರ ಬ್ರಂಡನ್ ಮೆಕ್ಮುಲೆನ್ ಅವರು ವಾಟ್ ಜೊತೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಅನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತರಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದರೂ, ಅಮೋಘ ಆಟವಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಶರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ (276) ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು. ಶಮರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಅಖೀಲ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>