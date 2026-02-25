ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ ‌2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ ‌2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-52
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-35
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 - 01-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ ‌2026
  • ನಕ್ಷತ್ರರೋಹಿಣಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಕುಂಭ
