ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-54
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-34
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 - 10-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026 ಶನಿವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರರೇವತಿ
  • ಸಂವತ್ಸರವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಶಿಶಿರ
