India Covid-19 Update: ಹೊಸದಾಗಿ 37,875 ಪ್ರಕರಣ, 369 ಜನ ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿಂದು 37,875 ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3,30,96,718 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು 3,91,256 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ 1.18 ರಷ್ಟಿದ್ದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋವಿಡ್-19 ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 97.48ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

India reports 37,875 new #COVID19 cases, 39,114 recoveries and 369 deaths in last 24 hours, as per Health Ministry.

Total cases: 3,30,96,718

Active cases: 3,91,256

Total recoveries: 3,22,64,051

Death toll: 4,41,411

Total vaccination: 70,75,43,018 (78,47,625 in last 24 hours) pic.twitter.com/jDuSq7ZT5s

— ANI (@ANI) September 8, 2021