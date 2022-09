ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಮತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಬೇಕಿಲ್ಲ: ಅಮಿತ್ ಮಾಳವೀಯ

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಯಾವ ನಾಯಕರಿಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಮಿತ್ ಮಾಳವೀಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಮತಾ ಅವರ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ, ಉನ್ನತ ಸಚಿವರು, ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿಗಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿವೆ ಎಂದು ಮಾಳವೀಯ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ‘ಎಎನ್‌ಐ’ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

"No one in BJP, & most certainly PM, needs any validation from Mamata Banerjee. Her entire Govt, top ministers, party office bearers & immediate family is under radar of central agencies, because the Courts ordered investigation...,": Amit Malviya, BJP Co-incharge for West Bengal

