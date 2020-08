ರಾಜಸ್ತಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಅಜಯ್‌ ಮಾಕೇನ್ ನೇಮಕ

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಜಸ್ತಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಅಜಯ್‌ ಮಾಕೇನ್‌ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವಿನಾಶ್‌ ಪಾಂಡೇ ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ತಾನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಅಜಯ್‌ ಮಾಕೇನ್‌ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ನೇಮಕದಿಂದ ಸಚಿನ್‌ ಪೈಲಟ್‌ ಬಣಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಅವಿನಾಶ್‌ ಪಾಂಡೇ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿನ್‌ ಬಣ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. ಅವಿನಾಶ್‌ ಪಾಂಡೇ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.

I welcome the decision of CP Smt. Sonia Gandhi ji to appoint Shri @ajaymaken as AICC General Secretary in-charge of #Rajasthan.

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 16, 2020