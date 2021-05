ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಯೋಕಾನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಷಾ ಅವರು ದೇಶದ ಕೋವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಲಸಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ ರೀತಿ ಇದೆ. ಮೊದಲು ನೀವು ಲಸಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಳಿಕ, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಅತೃಪ್ತಿಕರಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನೂ ಪಡೆಯದ ಕೆಲವರು ಈಗ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಮಜುಂದಾರ್ ಷಾ ಶನಿವಾರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

The vaccine situation in India is like arranged marriage. First u r not ready, then u dont like any, then u dont get any!!

Those who got are unhappy thinking may be the other one would have been better. Those who did not get any are willing to get any one😅

— Kiran Mazumdar-Shaw (@kiranshaw) May 15, 2021