ಕೇಂದ್ರವು 'ರಾಕ್ಷಸತ್ವ ಮೆರೆದಿದೆ': ಪೆಗಾಸಸ್ ಗೂಢಚರ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಹಬೂಬಾ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಶ್ರೀನಗರ: ಪೆಗಾಸಸ್ ಗೂಢಚರ್ಯೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿಡಿಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೆಹಬೂಬಾ ಮುಫ್ತಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರವು ‘ರಾಕ್ಷಸನಂತಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮೂಲಭೂತ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.’ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

A spyware used against terrorists has been weaponised to deal with political opponents & dissenters. BJP has taken a leaf out of how Britishers would suspect & treat Indians during the colonial era. GOI has gone rogue & is brazenly subverting basic human rights. https://t.co/BIGcFpcRLu

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) July 23, 2021