Covid-19 India update: 45,951 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ, 817 ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 45,951 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, 817 ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ..

ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 60,729 ಮಂದಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

India reports 45,951 new #COVID19 cases, 60,729 recoveries, and 817 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry.

Total cases: 3,03,62,848

Total recoveries: 2,94,27,330

Active cases: 5,37,064

Death toll: 3,98,454

Total Vaccination : 33,28,54,527 pic.twitter.com/eHk8vhsLWc

— ANI (@ANI) June 30, 2021