ಬೆಂಗಳೂರು: ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ್ ಏರೊನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ (ಎಚ್‌ಎಎಲ್‌) ಲಘು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ (ಎಲ್‌ಸಿಎ) ಎರಡನೇ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಮಂಗಳವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ರಾಜನಾಥ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಯಲಹಂಕ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೆ.3ರಿಂದ 5ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ 'ಏರೊ ಇಂಡಿಯಾ' ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

Karnataka: Defence Minister Rajnath Singh inaugurates Hindustan Aeronautics Limited's (HAL) second LCA (Light Combat Aircraft) production line in Bengaluru.

ಈ ಬಾರಿಯ ಏರೊ ಇಂಡಿಯಾ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ‘ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ವಿಮಾನಗಳು’ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾಗಲಿವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಮಾನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎಚ್‌ಎಎಲ್‌ ಯೋಜಿಸಿದೆ.

'ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಹಯೋಗ' ಘೋಷವಾಕ್ಯದಡಿ ಈ ವಿಮಾನಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿವೆ.

ಏರ್‌ ಶೋ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಮಲ್ ಪಂತ್, ನಗರದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಹಾಗೂ ಮೈಕ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಹಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಏರ್‌ ಶೋಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುವ ಡ್ರೋನ್, ಮೈಕ್ರೋಲೈಟ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಬಲೂನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಬಾರದು’ ಎಂದೂ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಚ್‌ಎಎಲ್‌ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸುಖೊಯ್‌ ಎಸ್‌ಯು–3ಒ ಎಂಕೆಐ, ಸುಧಾರಿತ ಲಘು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ (ಎಎಲ್‌ಎಚ್‌) ಧ್ರುವ, ಲಘುಯುದ್ಧ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (ಸಿಎಟಿಎಸ್‌) ಎಚ್‌ಎಎಲ್‌ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಕುರಿತೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರಲಿದೆ. ತೇಜಸ್‌ ಯುದ್ಧವಿಮಾನವೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದೆ.

#WATCH | Rehearsal for Aero India show underway in Bengaluru, Karnataka

Aero India show is scheduled to be held from 3rd to 5th February.

