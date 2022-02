ನನಗೆ ಮತ ಹಾಕದ ಹಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಕ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ

ಲಖನೌ: ‘ನನಗೆ ಮತ ಹಾಕದ ಹಿಂದುಗಳ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ರಕ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ’ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿಂದೂ ಯುವವಾಹಿನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೂ ಆಗಿರುವ ಸಿಂಗ್ ದೊಮಾರಿಯಾ ಜಂಗ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 6ನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.

'ಹೇಳಿ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾರಾ? ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಿಂದೂಗಳು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ ಅವರ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ರಕ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು.. ಹತ್ತು ಹಲವು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಖ ತೋರಿಸಲು ಬಿಡಬಾರದು’ಎಂದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

It's not about only Hijab or skull caps they have problems with Muslim identity.

BJP MLA Raghvendra Pratap Singh "If you make me MLA again, They (Muslims) will stop wearing skullcaps & start putting Tilaks." pic.twitter.com/8tcPtL7ogJ

— Shuja (@shuja_2006) February 13, 2022