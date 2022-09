ಭಾರತವು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ದಿವಾಳಿತನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ‌

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತವು ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ದಿವಾಳಿತನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಏಕಸಾಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತದ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

‘ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವೇನು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತವು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ದಿವಾಳಿತನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

India now faces a bankruptcy of vision for what the future of our country should be.

We are for corporate India.

We are against the idea of massive monopolies.

We are against unfairness, be it against farmers or MSMEs. We will act to ensure fairness prevails.

