Covid-19 India Update: 3.32 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ, 2,263 ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ, ರೆಮ್‌ಡಿಸಿವಿರ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನ ಹಾಹಾಕಾರದ ನಡುವೆ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 2,263 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 3,32,730 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕೋವಿಡ್ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 24,28,616 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1.63 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

#Unite2FightCorona

India’s total Active Caseload reached 24,28,616 today; comprises 14.93% of the total Positive Cases.

A net incline of 1,37,188 cases recorded from the total active caseload the last 24 hours.

5 States account for 59.12% of India's total Active Cases. pic.twitter.com/CHtDcjleuE

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) April 23, 2021