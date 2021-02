ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಮೆಟ್ರೊ ಮ್ಯಾನ್' ಇ ಶ್ರೀಧರನ್

ತಿರುವನಂತಪುರ: 'ಮೆಟ್ರೊ ಮ್ಯಾನ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಇ. ಶ್ರೀಧರನ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ (ಬಿಜೆಪಿ) ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆಬ್ರುವರಿ 21ರಂದು ಕೇರಳ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಸುರೇಂದ್ರನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 'ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ'ಯಲ್ಲಿ ಇ. ಶ್ರೀಧರನ್ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇ. ಶ್ರೀಧರನ್ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿ ಮೆಟ್ರೊ ಯೋಜನೆಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರಧಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರನ್ನು 'ಮೆಟ್ರೊ ಮ್ಯಾನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

'Metro Man' E Sreedharan to join BJP. He will formally join the party during its Vijay Yatra that will be led by Kerala BJP chief K Surendran from 21st February.

