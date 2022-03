ಒಡಿಶಾ: ಜನರ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ಶಾಸಕನ ವಾಹನ, 22 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

ಭುವನೇಶ್ವರ: ಒಡಿಶಾದ ಚಿಲಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಡಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಗದೇವ್ ಅವರ ವಾಹನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಏಳು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 22 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತಗೊಂಡ ಜನರ ಗುಂಪು, ಶಾಸಕನಿಗೆ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಶಾಸಕರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಾಣಾಪುರ ಬಿಡಿಒ ಕಚೇರಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಜನರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Shocking display of power & arrogance by BJD MLA!

I strongly condemn the brutal act by Chilika MLA Prashant Jagdev who plowed his vehicle into a crowd injuring several people.

Strong action should be taken against him as per the law and by the party too. pic.twitter.com/xZs9In1fZn

— Lalitendu Bidyadhar Mohapatra (@LalitenduBJP) March 12, 2022