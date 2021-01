ಗುರುಗೋವಿಂದ್‌ ಸಿಂಗ್‌ 354ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಗೌರವ

ನವದೆಹಲಿ: ಗುರುಗೋವಿಂದ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರ 354ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು,‘ನಾನು ಗುರುಗೋವಿಂದ್‌ ಅವರಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಗುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು‘ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

‘ಗುರುಗೋವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಚಲವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು. ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೋದಿ, ಗುರು ಗೋವಿಂದ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ವಿಡಿಯೊದ ತುಣುಕೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

The Guru Sahibs have a special Kripa on me that the 350th Parkash Purab of Sri Guru Gobind Singh Ji took place during the tenure of our Government. I recall the grand celebrations in Patna, where I also had the opportunity to go and pay my respects. pic.twitter.com/BNElOBj8hk

