ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು, ಜಲಾವೃತಗೊಂಡ ರಸ್ತೆಗಳು

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಜನ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ಕೆಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿಯ ಸೌತ್ ಅವೆನ್ಯೂ, ತೀನ್‌ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಎಎನ್‌ಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಿಸಿ...

#WATCH Heavy rainfall triggers waterlogging near Teen Murti area in New Delhi pic.twitter.com/8SzaMhARGx — ANI (@ANI) September 5, 2020

#WATCH Delhi: Waterlogging in South Avenue following rainfall in the national capital. pic.twitter.com/zAykVIlIhQ — ANI (@ANI) September 5, 2020

#WATCH Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Rajpath. pic.twitter.com/dCflqsgzmY — ANI (@ANI) September 5, 2020