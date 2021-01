ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾದ 38 ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ

ಜಲ್ವಾರ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜಲ್ವಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಜನರು ಅಪಹರಿಸಿರುವ 38 ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಬುಧವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜಲ್ವಾರ್‌ನ ಬಾಮನ್ ದೇವರಿಯನ್ ಗ್ರಾಮದ ಉನ್ಹೆರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಖಡ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾರಕಾಯುಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸುಮಾರು 100ರಷ್ಟು ಮಂದಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಜಲ್ವಾರ್ ಎಸ್‌ಪಿ ಡಾ. ಕಿರಣ್ ಕಾಂಗ್ ಸಿಂಧು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Rajasthan: About 100 people from Ratlam district of Madhya Pradesh allegedly kidnapped 38 people, including women & children from a village in Jhalawar district. "All of them have been rescued and 6 people have been detained," said SP Kiran Kang Sidhu. (06.01.2021) pic.twitter.com/voCxADzBc2

