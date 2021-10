ಉತ್ತರಾಖಂಡ: ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ವಾಹನ, 11 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌: ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಕರಾತಾ ಸಮೀಪ ನಡೆದಿರುವ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 11 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು, 4 ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನವು ಕಂದಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ರಾಜಧಾನಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 170 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami condoles the demise of people in a road accident at Bulhad-Baila road in Chakrata, Dehradun district. He has also asked the District Administration to make the relief & rescue operation quick and provide immediate medical aid to the injured. pic.twitter.com/QApW4SOD6U

— ANI (@ANI) October 31, 2021