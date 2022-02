ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು- ಶಿರೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ₹ 264.15 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು: ಗಡ್ಕರಿ

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 367ರ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು- ಶಿರೂರು ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 2 ಲೇನ್‌ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ₹ 264.15 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗಡ್ಕರಿ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Thank you @nitin_gadkari ji for sanctioning the widening of Pattadkal-Shirur cross section of NH-367 to 2-lane with paved shoulders at a budget of ₹ 264.15 Cr.

India is truly charting a grand new path of development with #GatiShakti, one #PragatiKaHighway at a time. https://t.co/vhTshocvIZ

— Basavaraj S Bommai (@BSBommai) February 4, 2022