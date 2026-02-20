ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsfact check
ADVERTISEMENT

ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು

ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Salman KhanFact check
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT