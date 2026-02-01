ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ: ಏರ್‌ ಮಾರ್ಷಲ್‌ ಇಂದ್ರಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಪದಗ್ರಹಣ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:07 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Indian ArmyIndian Air ForceIndian democracyIndian military

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT