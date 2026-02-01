ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ: ಏರ್‌ ಮಾರ್ಷಲ್‌ ಇಂದ್ರಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಪದಗ್ರಹಣ

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ:</strong> ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ (ಐಎಎಫ್) ಪೂರ್ವ ಏರ್ ಕಮಾಂಡ್ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಆಗಿ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಇಂದ್ರಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ವಾಲಿಯಾ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>1988ರಲ್ಲಿ ಐಎಎಫ್ನ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಶಾಖೆಗೆ ನಿಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ವಾಲಿಯಾ ಅವರು, ಮಿಗ್ ಸರಣಿಯ ವಿಮಾನಗಳು, ಜಾಗ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಸುಖೋಯ್–30 ಎಂಕೆಐ ವಿಮಾನಗಳ ವಾಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3,200 ಗಂಟೆಗಳ ಅಪಘಾತರಹಿತ ಹಾರಾಟ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ವಾಲಿಯಾ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪೂರ್ವ ಏರ್ ಕಮಾಂಡ್ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಪಿ. ಹಿರಾನಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. 1990ರಲ್ಲಿ ಐಎಎಫ್ ಸೇರಿದ್ದ ಹಿರಾನಿ ಅವರು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನಗಳ 5,000 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಹಾರಾಟ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>