ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 50 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ: ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ

ಪಿಟಿಐ
Published : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:36 IST
Last Updated : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:36 IST
ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ 33 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ
ಕೆ. ರಾಮಮೋಹನ್‌ ನಾಯ್ಡು ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ
