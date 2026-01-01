ಭೀಮಾ ಕೋರೆಗಾಂವ್‌: 208ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ನಮನ

<p><strong>ಪುಣೆ:</strong> ಭೀಮಾ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ಯುದ್ಧದ 208ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ‘ಜಯ ಸ್ತಂಭ’ಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಭೇಟಿನೀಡಿ, ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. </p>.<p>ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಮರಾಠ ಪೇಶ್ವೆ ಬಣದ ನಡುವೆ ಜನವರಿ 1, 1818ರಂದು ಯುದ್ಧವು ನಡೆದಿತ್ತು. </p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ವಂಚಿತ ಬಹುಜನ ಅಘಾಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ‘ಜಯ ಸ್ತಂಭ’ಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. </p>.<p>ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಅಹ್ಮದ್ನಗರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಪೆರ್ನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕವಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>